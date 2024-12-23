Посвященный императорам и развитию России поезд запущен в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском метрополитене появился тематический поезд, посвященный российским императорам, достижениям и развитию страны, пишет пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новый состав можно встретить на Арбатско-Покровской линии метро. Его оформление было создано при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО). Теперь москвичи и гости города смогут узнать подробнее о роли Александра Невского, Ивана Грозного и Екатерины II Великой в истории РФ. Поезд будет ходить на протяжении 6 месяцев.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что это уже 16-й состав, подготовленный властями Москвы вместе с РВИО.

Ранее в метро города начал ходить поезд "Ледяной" – его можно найти на Кольцевой линии. Ликсутов тогда указывал, что новогодние и тематические составы выходят на линии каждый год. В этот раз горожане смогут прокатиться в вагонах с имитацией ледяных блоков, снежинок и сосулек. Он будет курсировать до 31 января.

