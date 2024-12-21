Собянин сообщил об утверждении проекта планировки электродепо "Ильинское"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Утвержден проект планировки электродепо "Ильинское", которое будет использоваться для обслуживания поездов строящейся Рублево-Архангельской линии метро, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Предполагается, что депо разместят на участке площадью 19,02 гектара с северной стороны Новорижского шоссе. К линии также будет проложена соединительная ветка, общая протяженность которой будет близка к 1,2 километра.

Сама Рублево-Архангельская линия будет пролегать от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского, а также продлится за пределы МКАД и в перспективе достигнет Красногорска. На ней планируется создать пересадки на МЦК, а также Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

При этом на начальном этапе новую линию будет обслуживать электродепо "Солнцево". В дальнейшем эта обязанность перейдет на "Ильинское".

Ранее завершилась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Народное Ополчение" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро. Для этого использовался тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали", который провел эту работу примерно за полгода.