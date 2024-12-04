Собянин: следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Троицкой линии метро до станции "Коммунарка" может заработать до конца текущего года. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал Сергей Собянин.

"Активно продолжаем строить все участки, в первую очередь Троицкой линии, от "ЗИЛ" до "Коммунарки". Серединную часть запустили", – отметил он.

В начале следующего года поезда уже могут начать ездить с пассажирами, уточнил мэр. Также, как он заметил, город намерен завершить работы по возведению линии до станции "ЗИЛ" в 2025 году.

Вместе с тем, продолжил Собянин, все основные этапы строительства Рублево-Архангельской линии метро закончат в 2026–2027 годах. Сейчас работы находятся в активной стадии.

Мэр столицы добавил, что горожане видят появление новых станций метро, которые являются первоклассными по качеству и архитектуре.

Ранее Собянин сообщил, что основные работы по Бирюлевской линии метро будут реализованы к 2030 году. Строительство ветки метро предполагает подготовку десятков станций и сложнейших инженерных сооружений.

При этом до 2027 года в Москве достроят почти 30 километров линий, 12 станций и 2 электродепо. Кроме 4 станций, на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируется построить еще 8 остановочных пунктов на новой Рублево-Архангельской линии.

