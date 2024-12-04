Собянин: строительство Бирюлевской линии метро планируется завершить в 2030 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Основные работы по Бирюлевской линии метро будут реализованы к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

"Следующая ветка метро – это Бирюлевская, жители давно просят построить эту ветку. Сейчас идет активно проектирование, подготовка площадок, инженерных коммуникаций. Я думаю, что где-то к 2030 году, в районе 2030 года, основные работы на этой ветке будут реализованы", – поделился мэр.

Он отметил, что строительство ветки метро предполагает подготовку десятков станций и сложнейших инженерных сооружений.

Ранее Собянин заявлял, что до 2027 года в Москве достроят почти 30 километров линий, 12 станций и 2 электродепо. Кроме 4 станций, на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируется построить еще 8 остановочных пунктов на новой Рублевско-Архангельской линии, от "Шелепихи" до "Ильинской".