Собянин: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры столицы в ближайшие годы. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.



"В 2025–2027 годах планируем ввести 28,4 километра линий, 12 станций и 2 электродепо метро", – поделился он.

Так, по словам мэра, продолжится строительство Троицкой линии, где будут возведены 4 станции на участке "ЗИЛ" – "Новаторская". Появится и новая Рублевско-Архангельская линия, где будут построены 8 станций на участке "Шелепиха" – "Ильинская".

Кроме того, в эти годы будет идти строительство Бирюлевской линии, станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии и станции "Достоевская" Кольцевой линии.

Ранее Собянин сообщил о высокой степени готовности "Корниловской". С его слов, в данный момент идет благоустройство территории, отделка пассажирской зоны и внутренних помещений.

Также на станции "Новомосковская" на 80% завершены архитектурно-отделочные работы. Сейчас строители заканчивают возведение основных конструкций.