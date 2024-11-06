Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метро и заявил, что новый городской вокзал объединит не только метро, но и МЦК с наземным общественным транспортом.

"Мы приняли решение о продлении Троицкой линии метро от БКЛ до МЦК, это было несколько лет тому назад. Решение было принято из-за прогнозного большого объема пассажиров, и вот здесь, на ЗИЛ, образовался большой городской вокзал в составе станции МЦК, Троицкой линии метро, которая приходит сюда, ну и будущей Бирюлевской линии метро", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что Троицкая линия метро будет достроена в 2025 году. Также мэр добавил, что начинается строительство Бирюлевской линии.

Градоначальник подчеркнул важность здесь комфортных условий пассажирам для пересадки на различные виды городского транспорта.

"Здесь будет обслуживание огромной территории ЗИЛ, в которой будут проживать десятки тысяч людей, и здесь будут десятки тысяч рабочих мест созданы, ну и, конечно, большой поток со стороны Новой Москвы, близлежащих районов для пересадки на МЦК, здесь, конечно, тоже очевиден", – отметил Собянин.

До 2015 года в районе бывшего промышленного объекта действовала лишь "Автозаводская" Замоскворецкой линии метро, но в декабре того же года недалеко открылась станция "Технопарк". Уже в 2016 году начато движение по двум станциям МЦК – Автозаводская и ЗИЛ.

Постройка одноименной станции метро началась в конце 2021 года. Формирование вокзала планируется завершить в 2028 году. К тому времени в пешей доступности будут проживать около 50 тысяч человек.

Открытие станции уже в 2025 году позволит жителям некоторых районов города экономить время в пути. Поездка до "Академической" сократится в 3 раза, а до "Новаторской" – до 2,5 раза.

Ранее Собянин заявлял, что до 2027 года в Москве достроят почти 30 километров линий, 12 станций и 2 электродепо. Кроме 4 станций, на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируется построить еще 8 остановочных пунктов на новой Рублевско-Архангельской линии, от "Шелепихи" до "Ильинской".

