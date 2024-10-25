В Москве ввели 7,4 млн квадратных метров недвижимости с начала года

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В Москве с января 2024 года были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию более 300 объектов недвижимости. Их общая площадь составила 7,4 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего был введен в эксплуатацию 301 объект, в том числе 105 жилых домов.

"Основная часть ввода приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения общей площадью почти 3 миллиона квадратных метров", – сказал Ефимов.

Среди объектов – как сооружения районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Как, в свою очередь, отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, среди таких знаковых объектов можно отметить первый участок Троицкой линии метро, пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, музейно-выставочный центр на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" и другие.

Кроме того, развитие инфраструктуры позволяет создать для москвичей комфортную жилую среду. Так, рядом с жилыми домами возводятся школы, детские сады и поликлиники, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, завершение 158 объектов также позволило организовать более 38,5 тысячи рабочих мест.

Сейчас в Москве действуют более 9,3 тысячи разрешений на строительство объектов, их общая площадь – почти 56,5 миллиона квадратных метров. При этом инспекторы проводят выездные проверки на всех этапах строительно-монтажных работ.

Ранее в Троицком административном округе началось строительство жилого микрорайона с домами переменной этажности. Он появится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) около деревни Яковлево.

В рамках строительства первой очереди коттеджного поселка возведут 12 четырехэтажных домов высотой до 14,5 метра, где разместятся свыше 520 квартир общей площадью 26,5 тысячи "квадратов".