Жилой микрорайон появится в Троицке по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Троицком административном округе Москвы началось строительство жилого микрорайона с домами переменной этажности. Он появится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) около деревни Яковлево, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестор реализует проект на участке площадью 11,66 гектара. До конца 2028 года там построят жилой квартал, где будет более 71 тысячи квадратных метров недвижимости.

В рамках строительства первой очереди коттеджного поселка возведут 12 четырехэтажных домов высотой до 14,5 метра, где разместятся свыше 520 квартир общей площадью 26,5 тысячи "квадратов", рассказал Ефимов.

Проект реализует правообладатель участка ГК "МонАрх", с которым Москва заключила соответствующий договор в прошлом году.

Всего по проекту в течение пяти лет инвестор построит почти 64 тысячи "квадратов" жилья, а также общественно-деловые объекты суммарной площадью более 7 тысяч "квадратов". В их числе окажутся образовательный комплекс с детсадом на 100 детей и школой на 150 мест, встроенно-пристроенные помещения для размещения молочной кухни, объекты инженерной и транспортной инфрастуктуры, пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство первой очереди. Строительство домов контролируют инспекторы комитета. Так, недавно завершилась первая выездная проверка, во время которой специалисты оценили выполненный объем работ, соблюдение требований охраны труда и культуры производства на площадке, сказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

В новом микрорайоне проложат дороги, территорию благоустроят и озеленят. По словам гендиректора ГК "МонАрх" Сергея Амбарцумяна, данный проект является экспериментальным, поскольку все дома высотой 4, 5, 11 и 16 этажей и школа с детсадом строятся из крупных модулей. Это позволит сократить сроки строительства и сдать объект раньше, подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на юге и востоке Москвы по программе КРТ реорганизуют четыре участка нежилой застройки. Так, в ЮАО рядом с автовокзалом Красногвардейский построят общественно-деловые и другие объекты, а в ВАО – жилье по реновации и иных нужд города, детский сад, спорткомплекс с магазинами, кафе и ресторанами.