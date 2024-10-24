Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве реорганизуют четыре участка нежилой застройки на востоке и юге города по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в ЮАО рядом с автовокзалом Красногвардейский будут построены общественно-деловые и прочие объекты, в том числе гостиница. Таким образом здесь появятся около 660 новых рабочих мест.

"В ВАО реорганизуем три участка. В планах – возведение жилья для целей программы реновации и других нужд города, а также детского сада, спорткомплекса с магазинами, кафе и ресторанами. Появятся около 1,2 тысячи новых рабочих мест", – добавил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что все территории будут благоустроены и озеленены.

В Москве также планируют реорганизовать часть промзоны Соколиная Гора. Изменения коснутся территории площадью 23,99 гектара вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3.

За четыре года, прошедших с начала действия программы комплексного развития территорий (КРТ), состоялось 25 аукционов, по итогам которых город определил инвесторов для реализации проектов. В рамках программы на площадках бывших промзон, которые используются неэффективно или вовсе не застроены, планируется построить более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости.