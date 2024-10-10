Собянин: Москва реализует крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин запустил крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны Южный порт – Текстильщики. На ее месте появится новый деловой центр.

"Москва продолжает активно развиваться, и одной из главных опорных точек развития являются старые промышленные территории столицы, которые насчитывают тысячи гектаров", – напомнил мэр.



По его словам, при архитектурном и градостроительном анализе власти выбрали около шести главных точек развития, одной из которых стали Печатники. Там, помимо огромного количества брошенных промзон, есть мощное развитие транспортного каркаса – рядом проходят БКЛ, МЦК, МСД, а также недавно были построены новые станции метро и железной дороги.

Общая площадь реорганизации составит 18 миллионов квадратных метров, уточнил Собянин. Из них 9 миллионов "квадратов" пойдут под высокотехнологичные предприятия, офисы, технопарки, а остальное – под жилье. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что частью проекта станет и дальнейшее развитие особой экономической зоны "Технополис "Москва".

В свою очередь, пресс-служба мэра и правительства столицы добавила, что в рамках работ на месте устаревших объектов промзоны будут построены современные кварталы общественно-деловой и жилой застройки. Помимо этого, специалисты обустроят гавань для яхт, набережную и остановку речного транспорта. Эта часть работ пройдет в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Также вдоль прибрежной линии появятся различные водные локации, например, понтонный бассейн, зоны для спорта, амфитеатр на воде, музей, рестораны и кафе с террасами. Специалисты уже приступили к строительству ЖК первой очереди застройки.

При этом в стадии разработки находятся еще четыре проекта КРТ общей площадью около 115 гектаров. Там возведут около двух миллионов "квадратов" жилья и примерно 1,6 миллиона "квадратов" промышленных, общественно-деловых и социальных объектов, что позволит создать свыше 36 тысяч рабочих мест. Вложения в развитие площадок оцениваются почти в 950 миллиардов рублей, подчеркнули в пресс-службе.

Тем временем в Печатниках к 2030 году построят еще 680 тысяч квадратных метров объектов, где разместят 70 высокотехнологичных предприятий и создадут 17,5 тысячи новых рабочих мест.

На прошлой неделе Собянин утвердил еще один проект нового городского центра развития. По нему архитекторы и проектировщики реорганизуют территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговом и Хорошевском.

В рамках проекта на месте устаревших производственных, коммунальных и складских объектов будут возведены современные кварталы. Как пояснил мэр, благодаря этому в городе создадут еще 27,6 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 16,3 тысячи человек.

