Три проекта комплексного развития территорий утверждены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реализованы в ВАО, СВАО и ЮАО Москвы, их уже утвердили власти столицы, пишет портал мэра и правительства со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"По ним планируется строительство 229 000 квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,1 миллиарда рублей", – добавил он.

Так, территорию в Ивановском выставят на торги, перестройкой участка в Нагатино-Садовниках займется владелец, а для реорганизации территории в Свиблове и Ростокине назначен оператор КРТ. В итоге здесь создадут свыше 2 600 рабочих мест, сроки возведения варьируются от 4 до 5 лет.

"По утвержденным в сентябре проектам комплексного развития территорий на неэффективно используемых участках возведут жилые и деловые кварталы", – напомнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Здесь появятся 122 800 "квадратов" жилья и 106 000 квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая подстанцию скорой помощи, ФОК и гостиницы.

Еще свыше 6 гектаров земли на части бывшей промзоны Серп и Молот в Москве будут реорганизованы в рамках двух других проектов КРТ. На участках в Лефортове и Нижегородском за 4–5 лет построят свыше 175 000 "квадратов" недвижимости и создадут около 2 000 рабочих мест.

