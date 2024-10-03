Два проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны Серп и Молот

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 6 гектаров земли на части бывшей промзоны Серп и Молот в Москве будет реорганизовано в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Речь идет о площадках в районах Лефортово и Нижегородском. На данных участках в течение 4–5 лет построят свыше 175 тысяч квадратных метров недвижимости, благодаря чему появится примерно 2 тысячи рабочих мест.

Одна из площадок находится на Золоторожском Валу, около станции метро "Лефортово" Большой кольцевой линии метро, а другая – вдоль Перовского проезда рядом с Третьим транспортным кольцом. Там обустроят современный жилой микрорайон, а также деловой квартал с офисами, кафе и ресторанами.

В результате на части бывшей промзоны Серп и Молот возведут свыше 74 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и более 101 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости. Важным для районов станет строительство школы и детского сада, взрослой и детской поликлиники, а также гостиницы. После проведения работ территорию благоустроят и озеленят.

"Особое внимание в проектах уделяется созданию многофункционального пространства с тщательно продуманной инфраструктурой, которая будет отвечать всем необходимым потребностям для комфортной и безопасной жизни, а также организации деловой среды с сопутствующими объектами", – добавила председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Еще один участок около станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в районе Нагатино-Садовники тоже собираются реорганизовать по программе КРТ. На площади 0,88 гектара в течение четырех лет будет возведено 53,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиница на 250 номеров.

Также специалисты построят некапитальный торговый центр площадью 980 квадратных метров. Для этого будет выделено 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей. Благодаря данному проекту в Нагатино-Садовниках появится более 1,2 тысячи рабочих мест.

