Участок у станции метро "Каширская" реорганизуют по программе КРТ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правообладатель реорганизует участок около станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в районе Нагатино-Садовники по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, на площади 0,88 гектара в течение четырех лет будет возведено 53,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиница на 250 номеров. Также специалисты построят некапитальный торговый центр площадью 980 квадратных метров, уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Для этого будет выделено 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей. Благодаря данному проекту в Нагатино-Садовниках появится более 1,2 тысячи рабочих мест.

Площадка, где будет реорганизован участок, находится между Каширским шоссе и улицей Маршала Шестопалова. Права на нее принадлежат ООО "Авест".

Еще один гостиничный комплекс планируют построить на неэффективно используемом участке в столичном районе Дорогомилово по программе КРТ. Инвестиции в реорганизацию территории составят почти 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 90 миллионов рублей.

В результате там появится почти 180 рабочих мест. Участок располагается вблизи станции метро "Киевская". Реализацией проекта займутся правообладатели, городской оператор или инвестор.

