Гостиничный комплекс построят на участке в Дорогомилове по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гостиничный комплекс построят на неэффективно используемом участке в столичном районе Дорогомилово по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участок площадью 0,55 гектара по адресу Большая Дорогомиловская улица, владение 12, подлежит редевелопменту. По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестиции в реорганизацию территории составят почти 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 90 миллионов рублей. В результате там появится почти 180 рабочих мест.

Участок располагается вблизи станции метро "Киевская". Реализацией проекта займутся правообладатели, городской оператор или инвестор.

"Новый гостиничный комплекс площадью 17,76 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 192 номера. Его инфраструктуру дополнят объекты торговли, спорта и развлекательные центры", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, первый замруководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов добавил, что в столице необходимо создавать современную и качественную инфраструктуру, которая предоставит комфортные условия для пребывания гостей в городе.

Между тем девелопер реорганизует два участка бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе Москвы. Город заключил с инвестором договор по итогам аукциона.

Общая площадь этих участков составляет 4,49 гектара. В течение пяти лет на них будет возведен общественно-деловой квартал. Инвестиции в данный проект будут равны почти 9,8 миллиарда рублей.

