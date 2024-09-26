Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин подписал постановления о реорганизации трех участков нежилой застройки в столице площадью 6,92 гектара в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, два участка расположены в районах Ростокино и Свиблово по адресам Сельскохозяйственная улица, владение 4, и проезд Русанова, владения 2–6. На данных территориях появится около 130,65 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе дома по программе реновации.

Кроме того, будет возведена гостиница на 300 номеров, подстанция скорой помощи на 10 машино-мест, помещения двух судебных участков мировых судей и другие объекты общественно-делового характера. Благодаря этим проектам появится более 870 рабочих мест.

Также реорганизуют участок в районе Нагатино-Садовники, который находится на Каширском шоссе, владении 25б. По этому адресу планируют организовать примерно 53,6 тысячи квадратных метров недвижимости, включая гостиницу на 250 номеров и некапитальный торгово-бытовой объект. После проведения работ появится более 1,2 тысячи рабочих мест.

К текущему моменту правительство Москвы утвердило и уже занимается реализацией 93 проектов по программе КРТ общей площадью 1,146 тысячи гектаров. В результате будет построено около 23,4 миллиона квадратных метров недвижимости, благодаря чему появится более 246,6 тысячи рабочих мест.

Между тем планируется также реорганизовать два участка бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе Москвы. Город заключил с инвестором договор по итогам аукциона.

Общая площадь этих участков составляет 4,49 гектара. В течение пяти лет на них будет возведен общественно-деловой квартал. Инвестиции в данный проект будут равны почти 9,8 миллиарда рублей.

