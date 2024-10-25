Собянин: комфортный город притягивает к себе людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человеческий капитал является важнейшим фактором развития. Поэтому любой город, стремящийся к успеху, должен притягивать креативных и образованных людей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня чем комфортнее проживать в городе, чем больше он притягивает к себе людей умных, образованных, креативных, которые хотят вкладывать в этот город, тем этот город круче", – рассказал мэр Москвы в интервью ТАСС.

По словам Собянина, современная экономика – это прежде всего экономика услуг. Для нее необходима высокая концентрация населения, которое позволяет проводить дальнейшее развитие.

Москва позиционирует себя как один из лидеров среди мегагородов в мире, подчеркнул мэр. Для сохранения этого статуса нужно, чтобы таковым свой город считали и его жители, чтобы они любили его и им было комфортно жить.

"Крупные сегодняшние города – это не количество фабрик, это качество человеческого капитала, это люди, которые живут в этом городе, в этом отличие современных городов от старых городов", – подчеркнул Собянин.

Ранее Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза". По его словам, проводить все работы приходилось аккуратно, так как территория носит статус особо охраняемой.

Кроме того, специалисты завершили благоустройство территории возле транспортного узла "Медведково" на северо-востоке Москвы. Главной задачей перед работниками стояло улучшение пешеходной и транспортной доступности участка.