В Москве завершили благоустройство возле транспортного узла "Медведково"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство территории возле транспортного узла "Медведково" на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей перед работниками стояло улучшение пешеходной и транспортной доступности участка. При этом работы стартовали в 2023 году, тогда были обновлены улица Грекова и участок на Широкой. В этом же году обустроили остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом на улице Грекова, уточнил вице-мэр.

Кроме того, специалисты комплекса убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью более двух километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также они дополнительно проложили почти 40 метров системы водостока.

В проект благоустройства еще вошли расширение тротуара и замена их покрытия общей площадью 23,5 тысячи "квадратов". В том числе, как уточнил Бирюков, были сделаны удобные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

"Отремонтировали асфальтовое покрытие дорог, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали 26 опорами контрастного освещения, организовали четыре дополнительные "зебры", установили 13 современных остановочных павильонов", – добавил заммэра.

Помимо этого, в районе транспортного узла появились свыше 120 новых фонарей и более 110 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Вместо стихийной парковки на Широкой улице возле кинотеатра "Ладога" сделали организованную на 22 машино-места, а всего обустроили почти 120 парковочных мест.

Специалисты КГХ также уделили внимание 95-метровой лестнице, соединяющей Широкую улицу и Заревый проезд. Площадки замостили плиткой, там установили скамейки, лавочки-клумбы и кадки с деревьями, вдоль самой лестницы оборудовали фонари. Также обновили сквер на улице Грекова и три детские площадки.

В рамках проекта "Чистое небо" в Москве убрали под землю более 900 километров воздушных проводов. Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб прячут под землю в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами.

Благодаря тому, что небо очистили от проводов, работа уникального Московского авиационного центра стала более эффективной – для оказания экстренной помощи пилоты могут приземляться даже на узких улицах. С момента запуска программы в 2015 году специалисты привели в порядок все знаковые улицы в центре города.

