В Минздраве рассказали, что изменение пищевой привычки занимает от двух недель

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Изменение пищевой привычки занимает от двух недель до месяца. Об этом заявила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе сессии конгресса "Национальное здравоохранение", передает РИА Новости.

В качестве примера она привела отказ от пересаливания. При этом, добавила Котова, новую привычку сначала нужно закрепить, а затем потребуется еще пара месяцев, чтобы она перешла в устойчивое поведение.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева рассказала, что ожирение диагностировано почти у каждого третьего россиянина. Не менее 40 миллионов граждан страдают от избыточного веса или предожирения.

Для профилактики заболевания специалист посоветовала изменить пищевые привычки и больше заниматься спортом. При диагностированном ожирении Мокрышева призвала принимать препараты только после консультации с врачом.