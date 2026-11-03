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03 ноября, 14:21

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Врач Светлова: недостаточное проветривание может усилить аллергию на домашнюю пыль

Врач объяснила, почему зимой может обостриться аллергия на домашнюю пыль

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В холодное время года симптомы аллергии на домашнюю пыль могут становиться более выраженными из-за того, что люди реже проветривают жилье и дольше находятся внутри помещений. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя главного врача Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ, главного внештатного специалиста по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Галину Светлову.

По словам специалиста, домашняя пыль состоит из множества компонентов, способных вызывать аллергическую реакцию. Среди них – пылевые клещи, их хитиновые оболочки и продукты жизнедеятельности, которые считаются наиболее сильными аллергенами.

Также в составе пыли присутствуют шерсть и частицы кожи домашних животных, споры плесневых грибов, чешуйки кожи и волосы человека, частицы бумаги и книжной пыли, аллергены насекомых, в том числе тараканов, а также текстильные волокна, пух и перья.

Чтобы уменьшить количество аллергенов в доме, Светлова рекомендовала регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты. Кроме того, стоит пользоваться пылесосами с HEPA-фильтрами, которые задерживают мелкие частицы.

Эксперт также посоветовала по возможности сделать быт закрытым и гипоаллергенным: хранить книги и одежду в шкафах с дверцами, не допуская скопления пыли на открытых поверхностях. Особое внимание следует уделить ванной и кухне – необходимо устранить протечки, поскольку сырость создает условия для размножения плесневых грибков.

Светлова добавила, что сенсибилизация к грибковым микроаллергенам чаще встречается у жителей первых и последних этажей. Особенно это касается детей.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что внезапную псевдоаллергическую реакцию могут спровоцировать стресс и алкоголь. По его словам, чувствительность к продуктам также повышается после инфекций и при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

Среди возможных провокаторов – пища с высоким содержанием гистамина, в том числе твердые сыры, шоколад, кофе и бобовые. Специалист также объяснил, что виноград способен стимулировать высвобождение этого вещества.

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