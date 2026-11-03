Лавров заявил, что РФ и США продолжают контакты по противодействию терроризму

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Россия и Соединенные Штаты не прекращают контактов по противодействию терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает RT.

Заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глава дипведомства подчеркнул, что российская сторона в свое время также оказывала помощь американским коллегам.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ получила от американской стороны данные о подготовке теракта в Москве. Сведения поступили по партнерским каналам.

При проверке информации сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией, МВД и Следственным комитетом задержали подростка. Он был подписан на неонацистский канал в мессенджере Telegram. В средствах связи задержанного также были найдены запросы о терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.