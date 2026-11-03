СК: свидетель видел, как семья Усольцевых вышла из машины и ушла в лес

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Один свидетель по делу о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае видел, как в день исчезновения семья вышла из машины и направилась в лес. Об этом РИА Новости сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Она уточнила, что телефон Сергея Усольцева после исчезновения семьи последний раз подавал сигнал недалеко от скалы Мальвинка. Поэтому поиски в первую очередь вели в этом районе.

Следователи отрабатывали два направления – скалы Буратинка и Мальвинка. Местность у Мальвинки обследовали раньше, так как телефон работал ближе к ней, а затем проверили район Буратинки.

"Пошли они на скалу Буратинка или Мальвинка, мы достоверно утверждать не можем", – отметила Сырымбетова.

По ее словам, следователи знают, что Усольцевы зашли в лесной массив, но точный маршрут пока неизвестен.

Усольцевы исчезли в Красноярском крае осенью 2025 года – они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, однако периодически спасатели возобновляют работы.

При этом проводить поисковые мероприятия до конца 2026 года не планируется из-за плохих погодных условий – на участке уже выпал снег. Также был продлен срок следствия. Прекращать уголовное дело не будут.