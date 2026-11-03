Daily Mail: в США нашли останки пропавших супругов-отшельников

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В американском штате Миссури обнаружили останки пожилой пары, пропавшей в сентябре. Об этом сообщает Daily Mail.

73-летнего Лео Линдемана, его 74-летнюю жену Кэтрин и их собаку по кличке Итти Битти видели в последний раз 15 сентября. Предположительно, они исчезли на следующий день.

Супруги вели уединенный образ жизни в предгорьях недалеко от городка Андерсон, поэтому их пропажу соседи заметили не сразу. Заявление в полицию поступило только 24 сентября.

Останки Линдеманов нашли 1 ноября на соседнем земельном участке, примерно в полукилометре от их дома. Что именно произошло с парой, пока неизвестно. Собаку найти до сих пор не удалось.

В доме супругов провели обыск. В частности, следователи сняли отпечатки пальцев и изъяли электронные устройства, которые могут помочь в расследовании.

Ранее в Оренбурге нашли убитой объявленную в розыск 47-летнюю женщину. По данным СМИ, ее нашли мертвой в подвале частного дома, принадлежащего ее коллеге. Там же обнаружили хозяйку с ножевыми ранениями. По предварительным данным, именно она могла убить женщину.

