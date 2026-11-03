В Минздраве назвали ожирение фактором риска рака и болезней сердца

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Ожирение может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, 13 видов рака, а также нарушений репродуктивной и эндокринной систем. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на конгрессе "Национальное здравоохранение", передает РИА Новости.

По ее словам, к набору избыточного веса приводит сочетание низкой физической активности и несбалансированного питания. При этом изменение образа жизни позволяет отсрочить развитие заболеваний, которые вносят вклад в смертность населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. В 2024 году такой диагноз поставили 70 миллионам детей 5–9 лет и 100 миллионам подростков 10–19 лет, а распространенность заболевания с 1990 года выросла в четыре раза, с 2 до 8%.

В ВОЗ подчеркнули, что профилактика и лечение ожирения важны для физического и психического здоровья, роста, образования и качества жизни детей, и отметили, что для детей до 9 лет не рекомендуются фармакологическое лечение, бариатрическая хирургия и устройства для снижения веса.