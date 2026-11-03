Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 14:30

Общество

В Минздраве назвали ожирение фактором риска рака и болезней сердца

Фото: depositphotos/belchonock

Ожирение может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, 13 видов рака, а также нарушений репродуктивной и эндокринной систем. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на конгрессе "Национальное здравоохранение", передает РИА Новости.

По ее словам, к набору избыточного веса приводит сочетание низкой физической активности и несбалансированного питания. При этом изменение образа жизни позволяет отсрочить развитие заболеваний, которые вносят вклад в смертность населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. В 2024 году такой диагноз поставили 70 миллионам детей 5–9 лет и 100 миллионам подростков 10–19 лет, а распространенность заболевания с 1990 года выросла в четыре раза, с 2 до 8%.

В ВОЗ подчеркнули, что профилактика и лечение ожирения важны для физического и психического здоровья, роста, образования и качества жизни детей, и отметили, что для детей до 9 лет не рекомендуются фармакологическое лечение, бариатрическая хирургия и устройства для снижения веса.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика