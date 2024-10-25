Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов, и это не просто лозунг. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Когда мы начали понимать, что можем претендовать на (звание. – Прим. ред.) "лучший город Земли", мы сделали эту цель своей стратегией", – рассказал градоначальник.

По словам мэра столицы, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт.

Собянин уверен, что наличие в стране города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.

"Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда, динамику развития, и там, где есть крупные мировые города, там в целом с экономикой все в порядке", – добавил мэр.

В городах-миллионниках производится 60% мирового ВВП, отметил градоначальник. При этом в московской экономике производительность труда в разы выше по сравнению с небольшими городами. Стратегия развития российской столицы выстраивалась по мере решения задач, стоявших перед Москвой.

"Стратегия – это не то, что нарисовали на чистом листе, некое светлое будущее, это продолжение нашей работы, наших программ, нашего видения города", – заключил Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что главная идея стратегии развития Москвы заключается в том, чтобы сделать столицу лучшим городом мира.

Мэр рассказал о новых решениях в области повышения качества жизни в городах, взяв за пример стратегию развития столицы до 2040 года. По его словам, для этого у столицы должна быть самая сильная экономика в России, а также лучшие возможности и мировые центры притяжения, о которых бы знал весь мир.