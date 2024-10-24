Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расселение 125 домов началось по программе реновации в Москве с начала года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что всего реновация в этом году коснулась уже более 22 тысяч горожан, для которых подготовлены 44 новостройки с квартирами с улучшенной планировкой.

"Больше всего новых домов на востоке столицы – здесь с начала года передали под заселение 16 жилых комплексов", – добавил заммэра.

Сейчас к расселению по программе реновации уже приступили жители 1 074 домов. Сами новостройки, по словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, расположены в основном в ВАО – 16 домов. Еще 7 находятся в СВАО, ЮВАО и в ЗАО.

"Наиболее активно переселение идет в районе Гольяново", – заметил Овчинский.

При этом документы на новое жилье среди приступивших к переселению в 2024 году уже оформили 75% горожан, указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Наибольшее количество правообладателей квартир живет на ВАО – около 5 800 человек, еще 3 200 – в ЮВАО, 2 400 – в ЗАО, а 1 600 – в СВАО.

"Более тысячи человек заключили договоры на предложенное жилье в Южном административном округе", – сказал он.

В целом на северо-востоке Москвы за все время программы столичной реновации в новое жилье переехали свыше 14 400 человек. Речь идет о жителях 83 старых домов, которые получили квартиры в 45 новостройках. В СВАО соответствующая программа стартовала в 2018 году и на сегодняшний день охватила 14 из 17 районов округа.

