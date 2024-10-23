Более 14,4 тыс человек получили жилье по программе реновации в СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 14,4 тысячи жителей 83 старых домов получили жилье в 45 новостройках на северо-востоке Москвы по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В СВАО соответствующая программа стартовала в 2018 году и на сегодняшний день охватила 14 из 17 районов округа. Как отметил вице-мэр, больше всего жилья горожане получили в Бабушкинском районе, там правообладателями новых квартир стали свыше 3,5 тысячи человек. Еще около 2,3 тысячи горожан оформили документы на квартиры в Лосиноостровском районе и почти 2 тысячи жителей – в Южном Медведкове.

При этом в Южном и Северном Медведкове программа реновации реализована в полном объеме. Порядка 1,9 и 2 тысячи человек соответственно уже переехали в современные жилые комплексы.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала 2024 года в Северо-Восточном административном округе более 2,1 тысячи человек заключили с ведомством договоры на новые квартиры. Самое активное переселение, по его информации, идет в Лосиноостровском и Останкинском районах, а также в Марьиной Роще. Там в совокупности новое жилье получили свыше 1,3 тысячи москвичей.

Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов, в которых проживают более 86 тысяч жителей. К сегодняшнему дню уже расселено 63 дома.

"Из них 20 зданий находятся в Бабушкинском районе, по 10 – в Южном Медведкове и в Лосиноостровском", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что взамен старого жилого фонда горожане получили современные квартиры с качественной отделкой и улучшенным ремонтом по стандартам реновации.

Тем временем в районе Люблино началось строительство нового жилого комплекса по программе реновации. Новый дом появится по адресу Краснодарская улица, земельный участок № 18.

В новостройке запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры. Кроме того, придомовая территория будет благоустроена и озеленена – на ней высадят деревья и кустарники, уложат газоны и разобьют цветники, построят зону для отдыха, а также детскую и спортивную площадку.