Новый жилой комплекс построят в Люблине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строительство нового жилого комплекса по программе реновации началось в районе Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый дом появится по адресу Краснодарская улица, земельный участок № 18.

"В новостройке на Краснодарской улице запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Дом будет возведен по индивидуальному проекту. Его фасад облицуют клинкерной плиткой и панелями из натуральных материалов, а также установят на нем металлические корзины для кондиционеров. Здание будет выполнено в терракотовом, белом и жемчужно-сером цветах, что позволит жилому комплексу гармонично вписаться в сложившуюся застройку района. Входы в дом будут оформлены витражами. В здании также предусмотрен подземный паркинг на 143 машино-места.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена – на ней высадят деревья и кустарники, уложат газоны и разобьют цветники, построят зону для отдыха, а также детскую и спортивную площадку.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что строительство дома с общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров проводится под контролем инспекторов Комитета государственного строительного надзора города Москвы. На всех этапах его строительства при участии специалистов Центра экспертиз проводятся выездные проверки, которые осуществляют инструментальный контроль качества работ и материалов.

Между тем жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Кузьминки. Он появится в рамках квартальной застройки по адресу улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18а.

Предельная площадь новостройки составит 27,9 тысячи квадратных метров. Для строительства выделен участок в один гектар. После сдачи объекта москвичи получат жилье в современном доме в шаговой доступности от остановок городского транспорта и паркового комплекса.

Еще один дом по реновации построят рядом со станцией метро "Ботанический сад". На земельном участке в 0,36 гектара появится новостройка предельной площадью 15 тысяч "квадратов". В шаговой доступности от будущего дома находится парк, где жители смогут гулять, заниматься спортом и отдыхать в окружении зеленых массивов.

