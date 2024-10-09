Дом построят рядом со станцией метро "Ботанический сад" по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рядом со станцией метро "Ботанический сад" в Москве появится новый жилой дом по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

Проект реализуют в рамках квартальной застройки. На земельном участке в 0,36 гектара возведут дом предельной площадью 15 тысяч квадратных метров.

"В шаговой доступности от будущего дома находится парковый комплекс, где участники программы реновации смогут устраивать прогулки с детьми, пробежки и тихий отдых в окружении зеленых массивов Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук", – сказала Княжевская.

Станция метро находится в 700 метрах от планируемой новостройки.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы в стадии строительства находится 20 домов по программе реновации. Еще для 11 жилых комплексов готовится проектная документация. Всего на северо-западе столицы в программу реновации включены 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тысяч горожан.