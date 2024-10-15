Жилой дом появится по программе реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Кузьминки. Он появится в рамках квартальной застройки по адресу улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18а. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Княжевская отметила, что предельная площадь новостройки составит 27,9 тысячи квадратных метров. Для строительства выделен участок в один гектар. После сдачи объекта москвичи получат жилье в современном доме в шаговой доступности от остановок городского транспорта и паркового комплекса.

Между тем еще один дом по реновации построят рядом со станцией метро "Ботанический сад". На земельном участке в 0,36 гектара появится новостройка предельной площадью 15 тысяч "квадратов". В шаговой доступности от будущего дома находится парк, где жители смогут гулять, заниматься спортом и отдыхать в окружении зеленых массивов.