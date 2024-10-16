Комплекс с жильем и офисами введен в эксплуатацию в Гагаринском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Многофункциональный комплекс, состоящий из трех корпусов, ввели в эксплуатацию в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Общая площадь объекта, который возведут в течение трех лет на Ленинском проспекте, доме 38а, корпусе 1, составляет 64 тысячи квадратных метров. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, два корпуса высотой 8 и 17 этажей рассчитаны на 325 квартир жилой площадью 22,5 тысячи квадратных метров. В третьей шестиэтажной секции площадью 11 тысяч квадратных метров обустроят 61 офис и 9 помещений для коммерческого использования.

На первых этажах всех корпусов сделают рестораны, кафе и бытовые сервисы общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров. При этом между офисным и жилыми зданиями будет обустроен сквер с сухим фонтаном и небольшим променадом, а также организована двухуровневая подземная парковка на 381 машино-место и 104 кладовые. Одной из особенностей проекта станет благоустроенная терраса, зоны для отдыха и детская площадка.

Комплекс находится на земельном участке 1,8 гектара. В офисном здании будет создано 1,5 тысячи рабочих мест для IT и телекоммуникационного сектора, банковских работников, логистических компаний и инновационных предпринимателей.

"Внешний облик корпусов производит яркое впечатление: конструкция и материалы фасадов различаются у каждого модуля. Для жилого блока А был разработан сложный динамичный фасад, который за счет сочетания металлических панелей и стекла создает "мерцающий эффект". Фасад офисного корпуса В отличается зубчатой пластикой остекления. Характерной особенностью блока С стали большие панорамные окна", – цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова Агентство "Москва".

Кроме того, инвесторы и назначенные городом операторы построят в столице 7 гостиниц по программе комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров.

Гостиницы построят в районах Марьина Роща, Бутырском, Даниловском, Лефортово, Нагорном, Нижегородском, Ростокино и Свиблово. Одна из самых больших появится в Даниловском районе на участке площадью 9,37 гектара в составе жилого квартала.

