Семь гостиниц планируют построить в Москве по проектам КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы и назначенные городом операторы реализуют в столице 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Семь из них предусматривают возведение гостиниц, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Гостиницы построят в районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, Нижегородский, Ростокино и Свиблово. Одна из самых больших появится в Даниловском районе на участке площадью 9,37 гектара в составе жилого квартала.

"Здесь предусмотрено строительство отеля на тысячу номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом. Площадь здания составит не более 51 тысячи квадратных метров", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем детский сад, рассчитанный на 225 мест, построят в Останкинском районе Москвы по программе комплексного развития территорий. Специалисты уже подготовили градостроительный план земельного участка. Участок входит в проект реорганизации бывшей промзоны Калибр. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проект рассчитан на пять лет.

