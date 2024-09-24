Детский сад на 225 мест появится в Останкинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад, рассчитанный на 225 мест, построят в Останкинском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Специалисты уже подготовили градостроительный план земельного участка, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Участок под строительство площадью 0,72 гектара выделили по адресу улица Годовикова, земельный участок № 31/4. Детский сад предельной площадью 4,5 тысячи квадратных метров дополнит социальную инфраструктуру квартала", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Участок входит в проект реорганизации бывшей промзоны Калибр. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проект рассчитан на пять лет.

Общая площадь участков составляет более 9 гектаров. Всего там планируется построить около 113 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь возведут свыше 88 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.

"Также возведут различные социальные и общественно-деловые объекты общей площадью около 25 тысяч квадратных метров, которые разместят вблизи жилых домов", – добавил глава департамента.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации построят на проспекте Вернадского в Москве. Его площадь составит 44,7 тысячи квадратных метров. Москвичи получат новые квартиры в современном доме в районе с благоприятной экологической средой и обновленной инфраструктурой.

