Дом по программе реновации построят в Бабушкинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Бабушкинском районе построят четырехсекционный дом по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дом появится на улице Искры, 13, на месте двух расселенных пятиэтажек. По словам председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова, проект строительства уже согласован.

Это будет четырехсекционное здание переменной этажности с нежилым первым этажом. Дом будет иметь г-образную форму. Подъезды во второй и третьей секциях сделают с двойными тамбурами, а в первой и четвертой – с одинарными.

В доме будет создана безбарьерная среда для комфортного передвижения всех жителей. К примеру, входы в жилую часть спроектируют с минимальным перепадом между уровнем тротуара и полом вестибюля, а часть квартир оборудуют специально для маломобильных граждан.

Строительство нового ЖК началось и в Люблине по программе реновации. В новостройке запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров.

Дом будет возведен по индивидуальному проекту. Его фасад облицуют клинкерной плиткой и панелями из натуральных материалов, а также установят металлические корзины для кондиционеров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры.