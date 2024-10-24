Сергей Собянин представил стратегию развития спорта Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Каждый второй житель Москвы прибегает к физическим нагрузкам, заявил Сергей Собянин, представив стратегию развития спорта столицы.

"Москва – самый активный мегаполис, где физкультура и спорт являются образом жизни миллионов людей. <...> Если в 2010 году им постоянно занимались чуть больше 2 миллионов москвичей, то сегодня уже 6 миллионов", – написал мэр города в своем личном блоге.

Так, вновь стало модным выезжать на семейный отдых на лыжах или коньках, а воркаут-площадки и скейт-парки, дворы и школьные стадионы вновь заняты горожанами всех возрастов, которые играют в спортивные игры, занимаются уличной гимнастикой и другими видами спорта.

"Конечно, произошло это не само по себе, а стало результатом последовательного развития качественной, доступной и разнообразной спортивной инфраструктуры", – указал градоначальник.

Чтобы добиться таких хороших результатов, добавил мэр, было выстроено более 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений, включая футбольные поля, тренажерные городки, теннисные корты, бассейны, беговые дорожки и велодорожки, лыжные трассы и ледовые катки.

Также в Москве возвели свыше 200 крупных спортивных объектов, в их числе – центр фигурного катания Тутберидзе, центр современного пятиборья "Северный", ЛДС "ЦСКА Арена" и ДС "Некрасовка".

Особо мэр отметил важность создания спортивных объектов там, где ранее были пустыри и бывшие промышленные зоны. Один из них, центр технических видов спорта "Москва", расположен на месте бывшей свалки в Печатниках. Сейчас тут есть не только площадка для автомобильного дрифта, но и пять специальных трасс для велосипедистов.

Кроме того, в рамках реорганизации промзоны "ЗИЛ" выстроен Олимпийский центр синхронного плавания и СК "Акватория "ЗИЛ". Не забыли власти столицы и о реконструкции старых объектов. Одним из главных символов обновления был комплекс "Лужники", который стал главной ареной чемпионата мира по футболу 2018 года.

Однако массовый спорт вышел и за пределы стадионов, став частью пространства Москвы, распространившись на парки, скверы и общественные здания. Для тренировок в столице стали использовать Северный речной вокзал, крыши общественных центров.

"Это еще одно свидетельство растущей популярности спорта среди москвичей. Отличная тенденция, которую и дальше будем всемерно поддерживать", – заключил он.

Еще одним подтверждением популярности спорта среди горожан стал Московский марафон, который прошел 12 и 13 октября. Участие в нем приняли около 30 тысяч человек. Победителем марафона стал марокканец Юннесс Беннар, который пробежал дистанцию за 2 часа 11 минут и 34 секунды.

