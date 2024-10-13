Около 30 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Московский марафон прошел в столице 12 и 13 октября. Участие в нем приняли около 30 тысяч человек, среди которых почти 14 тысяч в основном старте и более 15,5 тысячи в дистанции на 10 километров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В эти дни состоялись забеги на 42,2 и 10 километров, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

Маршрут марафона проходил по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Участники пробежали мимо четырех из семи сталинских высоток, Большого театра, здания Федеральной службы безопасности, Политехнического музея и храма Христа Спасителя.

Для болельщиков провели развлекательную программу.

На забеги Московского марафона в 2024 году зарегистрировались около 40 тысяч бегунов, установив таким образом рекорд. При этом в 2023 году на Московский марафон было зарегистрировано свыше 38 тысяч человек.

Победителем марафона стал марокканец Юннесс Беннар. Спортсмен, который был заявлен на забег как пейсмейкер, сумел пробежать дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды. На втором месте оказался его соотечественник Эль Махджуб Дазза, результат которого составил 2 часа 11 минут 38 секунд. Замкнул тройку победителей россиянин Дмитрий Неделин.

