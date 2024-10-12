Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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12 октября, 13:12

Транспорт

Ограничения движения из-за Московского марафона в столице сняты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения движения, которые вводились в связи с проведением Московского марафона, сняты, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Во время проведения забега на 10 километров в период с 08:00 до 12:00 12 октября не было возможности проехать на участке улицы Лужники – от дома 24, строения 9 до Лужнецкой набережной.

Кроме того, движение временно перекрывали с 08:00 до 13:30 на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных. Также дороги были недоступны для транспорта с 09:00 до 12:15 на внешней стороне Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 – на внешней стороне Зубовского бульвара.

Вместе с тем на этих участках нельзя было припарковаться. Запрет действовал с 00:01 12 октября до окончания марафона.

К настоящему моменту все временные ограничения были сняты, а движение транспорта восстановлено в полном объеме.

Движение также планируется ограничить на Моховой улице. Там нельзя будет проехать с 13 до 20 октября. В зависимости от времени суток будет недоступна одна крайняя правая полоса. Причиной для этого послужит проведение Московского финансового форума.

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