Схема движения транспорта изменится в районе Петровского парка в октябре

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения транспорта изменится в районе Петровского парка с 5 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поменяется направление одностороннего движения на Трудовой аллее. В данный момент автобусы при следовании в сторону станций метро объезжают участок по Ленинградскому проспекту.

Помимо этого, круговое движение будет организовано на перекрестке Московской, Театральной и Трудовой аллей, а с Театральной на Дворцовую аллею можно будет поворачивать налево. Для пешеходов обустроят новый переход на Театральной аллее.

Отмечается, что данные изменения позволят сократить маршрут городского транспорта почти на два километра, а также сделают движение более безопасным и удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Ранее стало известно, что движение автобусов ограничат 6 октября из-за полумарафона "Моя столица". К примеру, с 06:30 до окончания мероприятия автобусы № 266 и 297 не будут ходить по улице Косыгина. Также не будут работать остановки на улице Косыгина и остановки "Университетский проспект", "Улица Косыгина" на Мичуринском проспекте.