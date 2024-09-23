Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автобусов ограничат 6 октября из-за полумарафона "Моя столица", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

С 06:30 до окончания мероприятия автобусы №266 и 297 не будут ходить по улице Косыгина. Так, № 266 будет следовать по Мосфильмовской улице и Университетскому проспекту, а № 297 – по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам.

Кроме того, не будут работать остановки на улице Косыгина, а также остановки "Университетский проспект" и "Улица Косыгина" на Мичуринском проспекте.

Пассажиров призвали пользоваться остановками на Мосфильмовской улице и Университетском проспекте.

Сергей Собянин ранее сообщил, что участниками ночного забега, который прошел в августе в Москве на дистанции 10 километров, стали 8 888 человек. Маршрут забега пролегал по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Мэр также рассказал, что с апреля по июль в Москве состоялось более 10 крупных стартов. В том числе в 2024 году состоялся этап Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" и этап 11-го забега "Зеленый марафон". Кроме того, в столице прошел крупнейший забег по всей стране на дистанции 21,1 километра – Московский полумарафон, в котором участвовали около 20 тысяч человек.