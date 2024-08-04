Собянин заявил, что 8 888 человек стали участниками ночного забега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участниками ночного забега, который прошел накануне в Москве на дистанции 10 километров, стали 8 888 человек. Об этом сообщил Сергей Собянин, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

По его словам, маршрут забега пролегал по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

"Нынешний беговой сезон отличается своей насыщенностью. Только с апреля по июль в Москве состоялось более 10 крупных стартов", – уточнил он.

Так, в 2024 году состоялся этап Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" и этап 11-го забега "Зеленый марафон". Кроме того, в столице прошел крупнейший забег по всей стране на дистанции 21,1 километра – Московский полумарафон, в котором участвовали около 20 тысяч человек. Его маршрут пролегал через Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Котельническую и Краснохолмскую набережные. При этом самым возрастным участником стал 82-летний Виктор Черныш.

Беговой сезон в Москве стартовал 7 апреля. Тогда в городе состоялся 5-ликометровый забег "Апрель", проходящий через территорию "Лужников", аллеи Славы, Новолужнецкий проезд и Лужнецкую набережну. В этом году в нем приняли участие 6 107 человек. При этом число участвующих женщин почти совпадало с количеством мужчин – 2903 и 3167 человек. Также бежали вместе с остальными еще 30 команд столичных вузов в рамках 3-го этапа Студенческого кубка Бегового сообщества.

Одним из самых массовых стал московский этап Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", который собрал свыше 25 тысяч человек. Кроме того, в нем приняли участие два действующих космонавта – Константин Борисов и Сергей Корсаков. Они пробежали 4,2 километра.

Недавно москвичей пригласили присоединиться к танцевальной фитнес-программе Zumba, которая пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Так, 4 августа, с 10:00 до 12:00 состоится занятие по растяжке на баскетбольной площадке парка "Горка", а сразу после с 12:00 до 13:59 – танцевальная тренировка. При этом занятие по растяжке еще проведут в Таганском парке, а танцевальную тренировку – в Лианозовском парке. Время начала совпадает с вышеуказанным.

Помимо этого, 4-го числа в 14:00 на площадке на Митинской улице горожанам организуют Combat-тренировку, на которой можно освоить приемы боевых искусств. А в 16:00 на площадке на Святоозерской улице начнется тренировка по танцам в стиле латина.

