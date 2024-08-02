"Лето в Москве. Все на улицу!" приглашает на занятия по танцевальному фитнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичей пригласили присоединиться к танцевальной фитнес-программе Zumba, которая пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, занятия пройдут в субботу, 3 августа, с 12:00 до 14:00 на набережной в парке "Печатники", а также на площадке на Матвеевской улице в 14:00.

В воскресенье, 4 августа, с 10:00 до 12:00 состоится занятие по растяжке на баскетбольной площадке парка "Горка", а сразу после с 12:00 до 13:59 – танцевальная тренировка. При этом занятие по растяжке еще проведут в Таганском парке, а танцевальную тренировку – в Лианозовском парке. Время начала совпадает с вышеуказанным.

Помимо этого, 4-го числа в 14:00 на площадке на Митинской улице горожанам организуют Combat-тренировку, на которой можно освоить приемы боевых искусств. А в 16:00 на площадке на Святоозерской улице начнется тренировка по танцам в стиле латина.

Отдохнуть от тренировок можно будет на фестивальной площадке в Зеленограде. Там 3 августа с 14:00 до 16:00 пройдет концерт студии эстрадно-джазового вокала "Триумф". В этот же день на улице Перерве в 16:00 начнется концертная программа "Под ритмы лета".

В свою очередь, 4-го числа концертная программа не менее разнообразна. Так, с 18:00 до 20:00 на площадке в проезде Серебрякова состоится концерт "Музыка добра". В это же время музыкальная группа "Где-то там" выступит в парке "Северное Тушино".

Кроме того, москвичей ждут и в летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова. В воскресенье, 4 августа, в 14:00 там пройдут модные показы российских дизайнеров. Между тем на мероприятии "Собачка как собачка" гостей познакомят с волонтерами и их питомцами, которые ищут дом. Начало в 16:00 в Куркине.

Также программу придумали и для любителей творчества. Например, 3 августа в культурно-досуговом центре парка "Ходынское поле" с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 всех желающих ждут на мастер-классе "Архитектурная мозаика". На Никитском бульваре в 14:00 начнется занятие "Архитектурный коллаж". В воскресенье, 4-го числа, с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 в шале анимации № 1 на фестивальной площадке на улице Грекова можно будет посетить мастер-класс "Роспись керамической плитки". Научиться искусству оригами можно будет в парке 40-летия Победы в Зеленограде с 12:00 до 14:00.

Тем временем на Чистопрудном бульваре продолжает работу винтажный маркет. На нем 3 августа в 16:00 Союз коллекционеров России организует дискуссию, посвященную Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года. Кроме того, на Никитском бульваре можно посетить вернисаж – открытую выставку-продажу работ современных художников, которая завершится только 8 сентября.

Кроме того, в рамках фестиваля москвичи могут посоревноваться в чемпионате "Камень, ножницы, бумага", посетить занятия спортом на свежем воздухе и сдать нормы ГТО, принять участие в турнирах по шахматам и многое другое. Узнать подборную информацию об этих и других мероприятиях можно по ссылке.

Накануне в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открылась интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" в одноименном центральном выставочном зале.

Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

