"Спортивные выходные" приглашают москвичей на тренировки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В эти выходные, 3 и 4 августа, в рамках проекта "Спортивные выходные" более чем на 50 площадках будут проведены бесплатные занятия и еженедельные тренировки по нескольким дисциплинам для всех желающих. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Занятия пройдут в усадьбе Люблино, парке "Красная Пресня", Фестивальном парке, на Северном и Южном речных вокзалах и других площадках", – указано в сообщении.

Занятия по йоге можно будет посетить в 10:00 в субботу на Северном речном вокзале, в усадьбе Люблино, парке "Красная Пресня" и Фестивальном парке. Там же в 12:00 пройдут функциональные тренировки. На Южном речном вокзале занятия начнутся на час позже – йога в 11:00, а функциональная тренировка – в 13:00.

Растяжкой москвичи смогут занять в воскресенье на Северном и Южном речных вокзалах, в усадьбе Люблино, парке "Красная Пресня" и Фестивальном парке в 10:00. В 12:00 на тех же площадках пройдет танцевальная тренировка.

Узнать подробности, познакомиться с другими площадками и расписаниями можно на сайте.

Свыше 20 спортивных мероприятий уже прошло на Северном речном вокзале в рамках проекта "Лето в Москве" с начала июня. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, перед городом стоит задача поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Всех желающих приглашают посетить бесплатные занятия.

