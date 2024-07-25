Биатлонистка Зайцева: мы должны использовать все форматы для повышения интереса к спорту

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Пробуждать интерес к занятию спортом и здоровому образу жизни сегодня необходимо у людей самого разного возраста, развитие системы спортивных викторин поможет продвигать среди населения эти идеи, заявила Агентству "Москва" двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева по итогам встречи с жителями района Куркино.

"Развитие системы спортивных викторин поможет продвигать среди населения идеи здорового образа жизни и популяризировать занятия спортом. Мы не просто отвечаем на вопросы, а одновременно узнаем что-то новое, данные, которые способны вызвать интерес. В качестве примера я бы назвала голосование проекта "Активный гражданин", в ходе которого москвичи могли познакомиться с новыми спортивными программами города, ответить на увлекательные вопросы и получить баллы, которые можно использовать в будущем", – рассказала Зайцева.

Спортсменка убеждена, что подобные проекты могут заинтересовать людей всех возрастов, поскольку игровые механизмы не призывают к конкретным шагам, а просто знакомят с чем-то новым в увлекательной форме.

"Сегодня мы отошли от прямых лозунгов и призывов, а стремимся к тому, чтобы ненавязчиво привлечь внимание. Викторины, посвященные спорту, могут затрагивать исторические данные, знакомить с интересными фактами из биографии спортсменов и тренеров, рассказывать о популярных и новых видах спорта, предлагать проследить связь между спортивными нагрузками и изменениями в организме", – пояснила она.

По словам Зайцевой, для того чтобы привлечь внимание современного человека к спорту, необходимо задействовать самые разные средства, которые будут опираться не только на знания и умения, но и на эмоции и даже простое любопытство. На встрече с активистами района Куркино она отметила важность использования разнообразных механизмов от показательных тренировок под руководством известных спортсменов до увлекательных викторин.

Более 15 тысяч человек в Москве приняли участие в марафоне здорового образа жизни (ЗОЖ) "Дарите время семье". Это число на две тысячи превышает количество участников прошлого года. На данный момент к проекту успели присоединиться свыше четырех тысяч семей. Стать его участником можно в любое время.

