Почти 13,5 км выделенных полос появится в четырех округах Москвы

Фото: Москва 24/Иванко Игорь

В четырех округах Москвы с 12 октября появится почти 13,5 километра новых выделенных полос, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Выделенные полосы появятся в районах Тверской, Пресненский, Нижегородский, Северное Тушино, Филимонковский и Коммунарка.

"Это позволит сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в среднем в три раза, а также снизить аварийность на участках почти на 25%. Мы стремимся сделать поездки безопаснее и комфортнее, как поручил Сергей Собянин", – сказал Ликсутов.

По выделенным полосам будут осуществляться перевозки пассажиров по 73 городским и областным маршрутам. Всего с начала года в столице открыли 17 выделенных полос общей протяженностью почти 13 километров.

Ранее выделенные полосы появились на районных улицах столицы и на подъездах к местам пересадок с наземного на рельсовый транспорт. Кроме того, на площадях Савеловского, Киевского, Павелецкого и других вокзалов сформированы транспортные хабы.