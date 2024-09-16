Собянин: без турникетов наземный транспорт Москвы стал ходить быстрее и чаще

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые маршруты, остановки и отсутствие турникетов помогли улучшить работу городского наземного транспорта в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что 6 лет назад было принято решение впускать и выпускать пассажиров через все двери. Благодаря этому исчезли очереди на остановках, до одной минуты сократилось время посадки, а транспорт стал ходить быстрее и чаще. Кроме того, с 2020 года оплата проезда в салоне осуществляется только безналичным способом. Также развиваются магистральные маршруты.

"Частью системы стал и трамвай. Его пути обособляются, что делает движение более надежным и предсказуемым", – отметил Собянин.

По словам мэра, выделенные полосы также появились на районных улицах столицы и на подъездах к местам пересадок с наземного на рельсовый транспорт. Кроме того, на площадях Савеловского, Киевского, Павелецкого и других вокзалов сформированы транспортные хабы.

"Для удобства жителей меняется маршрутная сеть, оптимизируем дублирующиеся маршруты, в том числе с линиями метро. Создаем новые востребованные связи", – подчеркнул Собянин, добавив, что все это вместе с обновлением подвижного состава и использованием современных цифровых сервисов сделало поездки быстрее и комфортнее.

Между тем в Москве появится новая остановка "Метро Сходненская" для автобусных маршрутов № 43 и № 267. Она будет открыта для пассажиров с 21 сентября.

Кроме того, в этот же день в столице запустят новый автобусный маршрут № 874 "Метро Технопарк" – "МЦК ЗИЛ". Автобусы пойдут по Проектируемому проезду № 7024, набережной Марка Шагала и проспекту Лихачева.