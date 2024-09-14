Более тысячи новых остановок установили в Москве в этом году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более тысячи остановочных павильонов установили в Москве в текущем году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Современные остановочные павильоны изготавливают из прочных и износостойких материалов на столичном заводе "СВАРЗ". Всего с 2018 года там собрали более 4,9 тысячи новых остановок", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Современные остановки строят из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности и оформляют в едином стиле столичного транспорта. Стенки делают из прозрачного триплекса, благодаря которому они не разлетаются на осколки в случае повреждений.

Конструкции остановок предусматривают установку систем освещения и видеонаблюдения. На них также делают плакаты с расписанием маршрутов и QR-кодами, с помощью которых можно отследить время прибытия транспорта.

Между тем двухэтажное здание конечной станции автобусов площадью более 345 квадратных метров и современные остановочные павильоны будут возведены около метро "Лухмановская". В настоящее время завершено формирование монолитного каркаса здания и выполнение стен из керамзитобетона. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку и подключают сооружение к внешним инженерным системам. Кроме того, на расширенной отстойно-разворотной площадке разместят зарядные станции, а у метро возведут пять современных павильонов с камерами видеонаблюдения и табло с расписанием движения.

