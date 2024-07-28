Собянин рассказал о развитии района Некрасовка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Одной из главных задач развития района Некрасовка является улучшение транспортной инфраструктуры. В 2019 году там построили метро и для обслуживания поездов открыли электродепо "Руднево", написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что на базе станции "Некрасовка" создали транспортный узел, который стал главным общественным пространством района. Кроме того, неподалеку появился дворец спорта с бассейнами и ледовой ареной, а также большой ландшафтный парк.

Через Некрасовку, продолжил Собянин, проходит и Московский скоростной диаметр (МСД). Участок шестиполосной полосы начинается у станции метро "Лухмановская", пересекает несколько улиц, реку Пехорку и соединяется с трассой М-12 "Восток".

Помимо этого, проведены работы по благоустройству района, в том числе и на Покровской улице. За пять лет построено 10 детских садов, четыре школы, два спортобъекта и подстанция скорой помощи. В 2025 году достроят новую детско-взрослую поликлинику. Сейчас там идет возведение внутренних стен, продолжается отделка и монтаж инженерных систем, уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве создано и благоустроено свыше тысячи парков и скверов. Многие их них появились на месте неухоженных, полузаброшенных или пустующих территорий. В этом году планируется привести в порядок территорию у реки Навершки в Очаково-Матвеевском, создать "Вишневый сад" около Тимирязевского парка в Коптеве, благоустроить пространство вдоль проезда Серебрякова в Свиблове, а также сделать комфортное место для отдыха и занятий спортом на Окской улице в Кузьминках.