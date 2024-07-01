Муниципальный депутат Булаева посетила строительство новой поликлиники в Некрасовке

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мещерякова

Муниципальный депутат Майя Булаева и депутат Госдумы Татьяна Буцкая осмотрели ход строительства детско-взрослой поликлиники в Некрасовке, пишет Агентство "Москва".

"В Некрасовке растет спрос на социальную инфраструктуру. Сейчас жители жалуются на большие очереди и невозможность записаться к нужному специалисту. Поликлиника Некрасовке нужна как воздух. Ожидается, что проект будет сдан уже в этом году", – заявила Булаева.

Буцкая в свою очередь заявила, что поликлиника очень важна молодым семьям района.

"Поликлиника особенно важна молодым семьям района. Мы сегодня посмотрели ход строительства, провели общественный контроль, пообщались с застройщиком. Работы идут в соответствии с планом", – рассказала Буцкая.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в день, с его появлением в районе рассчитывают решить вопрос очередей к врачам. В поликлинике будут детское и взрослое отделения, травмпункт, стоматология, современное оборудование.

Логистика, оформление, зонирование будут выполнены в строгом соответствии с московским стандартом поликлиник. Сейчас в здании, которое располагается в районе 17-го квартала Некрасовки, продолжается возведение конструкций.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Филимонковском районе завершается строительство детско-взрослой поликлиники, открытие которой планируется в текущем году.

По словам градоначальника, в медучреждении установят современное диагностическое оборудование, создадут комфортные зоны ожидания и интуитивно понятную навигацию. Мэр подчеркнул, что жители района смогут получать высококвалифицированную медпомощь рядом с домом.