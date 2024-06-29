Собянин сообщил о скором открытии новой поликлиники в Филимонковском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Филимонковском районе завершается строительство детско-взрослой поликлиники, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Она расположена в поселке Марьино на Светлом бульваре, 11. Фасад здания выполнен по современным технологиям с применением стеклофибробетона, который обеспечивает высокий уровень прочности сооружения.

Здание украсили архитектурно-художественной подсветкой. Прилегающую к нему территорию благоустроили. В поликлинике есть два изолированных блока с отдельными входами – для взрослых и детей.



Там установят современное диагностическое оборудование, создадут комфортные зоны ожидания и интуитивно понятную навигацию.

Открыть поликлинику планируется уже в этом году. По словам мэра, жители района смогут получать высококвалифицированную медпомощь рядом с домом.



"В целом с 2011 года построили в Москве 81 поликлинику. Больше половины – 44 здания – за счет города, остальные – на внебюджетные средства", – рассказал Собянин.

Ранее в московских поликлиниках открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала. Это было сделано для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса. В комнатах работники поликлиник могут воспользоваться массажным креслом, посмотреть телевизор, выпить кофе и послушать музыку.

