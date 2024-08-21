Здание конечной станции автобусов появится у метро "Лухмановская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двухэтажное здание конечной станции автобусов площадью более 345 квадратных метров и современные остановочные павильоны будут возведены около метро "Лухмановская", сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Оно предназначено для кратковременного отдыха водителей и размещения станционных служб, ответственных за текущий ремонт и обслуживание наземного городского транспорта. Также в рамках развития пересадочного комплекса будет улучшена улично-дорожная сеть", – указал руководитель ведомства.

В настоящее время завершено формирование монолитного каркаса здания и выполнение стен из керамзитобетона. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку и подключают сооружение к внешним инженерным системам. Кроме того, на расширенной отстойно-разворотной площадке разместят зарядные станции, а у метро возведут пять современных павильонов с камерами видеонаблюдения и табло с расписанием движения.

Дополнительно будет отремонтировано порядка 4,5 километра дорог, продлив улицы Красковской и 8 Марта, а также двух Проектируемых проездов 45 и 598. Часть из них будут задействованы в качестве подъездных к пересадочному комплексу.

С начала 2024 года в столице возвели 33 новые зарядные станции для электробусов, рассказывал ранее Сергей Собянин. Также строители возвели трансформаторные подстанции для 10 быстрых зарядных станций у отстойно-разворотных площадок на Лухмановской улице и Ленинградском проспекте.

