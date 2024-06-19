Более 80 электробусов вышли еще на девять маршрутов Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли еще на девять маршрутов в Москве. На них появилось более 80 экологичных машин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня в городе курсирует более 1 700 электробусов на 126 маршрутах. Все они полностью российского производства. Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь у жителей 26 районов появилась возможность комфортно добираться до станций метро, Московских центральных диаметров и других важных городских объектов.

Электробусы начали работать на маршрутах "Метро "Парк Победы" – "Метро "Владыкино" (М2), "Метро "Нагорная" – "Метро "Ленинский проспект" (№ 317), "Саратовская улица" – "Метро "Таганская" (№ 74), "Саратовская улица" – "Улица Головачева" (№ 228), "Саратовская улица" – "Улица Васильцовский Стан" (№ 234), "Саратовская улица" – "МЦК ЗИЛ" (С790).

Кроме того, электробусы стали курсировать от 9-го микрорайона Кожухова до станции метро "Лухмановская" (№ 808), до Некрасовской улицы (№ 849) и 17-го квартала Люберецких Полей (№ 855).

Ранее электробусы заменили автобусы сразу на 2 маршрутах на северо-западе и северо-востоке столицы – т59 и 587. На первом маршруте будут каждый день работать 16 машин, а на втором – 4. Маршрут т59 соединяет станции метро "Сокол" и "Народное ополчение", а также Серебряный бор. Электробусы 587 помогут добраться от "Бибирева" до "Лианозова".

